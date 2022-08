¿Sí se iba de las redes? ‘La Liendra’ compartió mensaje sobre su vocación

El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, causó revuelo entre sus seguidores hace unos días cuando reveló que se tomaría un tiempo fuera de las redes sociales porque se sentía “cansado” y necesitaba un tiempo para conectar consigo mismo en un viaje.

‘La Liendra’, quien suma más de 6 millones de seguidores en Instagram, es uno de los influencers más reconocidos en el campo del humor junto a su pareja Dani Duke. Asimismo, también es considerado uno de los más polémicos pues recientemente causó indignación entre los internautas por una pesada broma a su amigo Daiky Gamboa.

Por medio de una emotiva publicación en la que posó cabizbajo, el creador de contenido escribió que se sentía “agotado” frente a las críticas por diferentes aspectos de su vida y porque no se tomaban el tiempo de preguntarse cómo se sentía.

Así, el pereirano tomó la decisión de irse de viaje sin su novia para descansar, trazar un mapa de sueños y leer un libro completo. Sin embargo, el día de su viaje documentó todos los detalles desde que salió de su hogar hasta que se instaló en el hotel.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas el influencer explicó que no cerraría sus redes definitivamente porque había descubierto que era su vocación: “No las voy a cerrar, simplemente no voy a hacer el contenido de siempre. No van a escuchar el ‘liendritas’ unos días. Tal vez no suba nada un día, tal vez suba una fotico”, indicó.

Asimismo, expresó que se había basado en personalidades como Justin Bieber y Cristiano Ronaldo para su escapada de autoconocimiento.

“Me puse a ver documentales de Cristiano, de Justin Bieber y cuando han hecho sus mejores albums, sus mejores ideas, se van de viaje a lugares increíbles. Entonces yo dije, listo ellos pueden, yo puedo y me voy a ir a conectar para crear cosas locas”, agregó.

Finalmente, el pereirano compartió que es muy difícil mantenerse alejado de las redes y sus seguidores porque descubrió que ama su trabajo.

“Disfruto mucho de grabar contenido, disfruto mucho estar con ustedes. Hoy me di cuenta de que disfruto mi trabajo. (…) Es como que le digamos a Daniela que no maquille, como que le digamos a Cristiano Ronaldo que no juegue fútbol”, puntualizó y dejó saber que no faltará contenido de ‘La Liendra’.

