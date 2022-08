“Ordinaria a morir”: Yina Calderón a quienes la critican por su comportamiento

Yina Calderón dejó claro a sus miles de seguidores en redes sociales que los mensajes negativos no le afectan y que no se siente acomplejada por su cuerpo.

Así lo dejó claro en una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram donde algunos internautas la criticaron por su físico, además de su comportamiento.

La ex ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ no se quedó corta en responder: “Mira que yo no lo sé con lo de fea, pero mucha gente me la encuentro y me dice, parce te ves totalmente diferente en persona. Esto no me ayuda casi”, explicó.

Al igual, se refirió a su comportamiento, “yo ordinaria sí, parezco un niño. Como un hombre metido en el cuerpo de una mujer. Una ordinaria a morir. (…) Mi mamá me regaña porque soy muy amplia, no te digo que parezco un niño”, agregó la dj de guaracha.

Mira también: ¿Se copió de Karol G? Yina Calderón causó polémica por nuevo look

Asimismo, Calderón aprovechó la oportunidad para dejar en claro a quienes la acusaron de consumir alcohol en exceso y drogas: “Princesa, tienes y no tienes razón, borracha pero buena muchacha. Sí me gusta tomar y ni siquiera soy fiestera, soy es cantinera. Droga no soy, no me gustan las drogas”, dijo y puntualizó que respetaba la decisión de quienes consumían este tipo de sustancias.

Esta no es la primera ocasión en que la polémica influencer se refiere a los comentarios sobre su estilo de vida.

En fecha reciente se confesó con sus seguidores sobre cómo ha sido el proceso de recuperación luego de la extracción de los biopolímeros de su cola.

En una serie de historias, la dj mostró la apariencia de sus glúteos luego de someterse a varias cirugías para remover los inyectables y manifestó que se le había “caído”, por lo que tenía entre sus opciones someterse a una reconstrucción.

Te puede interesar: “La cola se me cayó”: Yina Calderón tras quitarse los biopolímeros

En dicha oportunidad, Calderón señaló que no le daba pena mostrar cómo está y que era una forma de ser “real” en el mundo de la belleza.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg