¿Se copió de Karol G? Yina Calderón causó polémica por nuevo look

Yina Calderón agitó las redes sociales una vez más con la publicación de su nuevo estilo, la creadora de contenido lució una cabellera azul turquesa que muchos compararon con la que tuvo la cantante Karol G, hasta hace un tiempo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la polémica ex ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ envió un contundente mensaje a los seguidores que la acusaban de “copiona”.

Cabe resaltar que Calderón ya se había hecho un cambio de estilo, con un corte tipo militar de color rosa, por el que la compararon con Christian Nodal y con la protagonista de ‘La Vendedora de Rosas’.

Mira también: ¿Puro Show por Likes? Dani Duke se refiere a la supuesta broma a Daiky



“Ustedes me estaban escribiendo en los comentarios del video que copiona, que me copié de Karol G. Mi amor, discúlpenme pero si algo tengo yo es que jamás he sido copiona ni con mis tatuajes ni con mi estilo, ni mi color”, expresó la creadora de contenido.

Asimismo, precisó que no había tenido ese color antes porque la intérprete de ‘Provenza’ ya lo tenía: “Este color siempre me encantó, pero lo tenía Karol G, yo jamás me voy a poner un color que tenía otra persona. Mi amor, si yo termino con mi novio y se cuadra con otra mujer, bien por ella. (…) Ella ya no tiene este color, es pelirroja, por lo tanto ahora yo puedo tener este color”, puntualizó.

Te puede interesar:“Me siento apetecible”: Jessica Cediel dejó ver parte de sus grandes atributos con sensual foto

Algunos de los comentarios que dejaron los internautas hicieron referencia al parecido del tono entre ‘La Bichota’ y Calderón. “Repetida, le faltó dinero para que le quede como a Karol G”; “Sí cambias de pelo, me gustaba más corto”; “Seguro se inspiró en la Bichota”, escribieron en la red social.

La DJ no perdió la oportunidad para aclarar que el color era, en realidad, un poco diferente al de la cantante paisa, “por respeto no lo tenía. En realidad es verde, como turquesa, pero me encanta”, finalizó.