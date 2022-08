¿Lavó plata? Examiga de ‘Epa Colombia’ la acusó de haber cometido este delito

Daneidy Barrera, conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Epa Colombia’, está envuelta en una nueva polémica luego de que una antigua amistad revelara que lavaba activos en su empresa de productos para el cabello.

Se trata de la influencer Yoli Álvarez, apodada la ‘Barbie Colombiana’, quien a través de una sesión de preguntas en su cuenta de Instagram señaló que en el tiempo que duró su amistad la empresaria cometía esta práctica.

La delicada acusación se dio luego de que un internauta le preguntara a la creadora de contenido: “La Epa lava dinero?”. A lo que Álvarez respondió que era una inquietud que muchas personas se han hecho gracias al rápido éxito de Barrera con su empresa de queratinas.

“Esta pregunta me la han hecho y se la han hecho ustedes y se la han hecho los medios de comunicación. Se la ha hecho el perro y el gato”, expresó la influencer y agregó que no tenía conocimiento sobre el tema hasta que una abogada le explicó en qué consiste este delito.

“Yo creí que lavar dinero era hacer billetes falsos. Pero, por lo que me explicó una abogada y por lo que yo viví en el tiempo que estaba con ella, puedo decir que sí”, puntualizó la ‘Barbie Colombiana’.

Asimismo, dejó claro que a raíz de su distanciamiento no sabe si la empresaria sigue realizando la supuesta práctica ilícita: “Ahora como yo no estoy con ella, no sé nada de ella, no puedo decir lo mismo si ya no está haciendo eso. Ahorita no sé”, finalizó.

Tras la acusación, Barrera no se ha pronunciado oficialmente. Sin embargo, hace unos meses demostró que había pagado una alta suma de dinero a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- por cuenta de los ingresos de su empresa. “Que no soy ninguna lavadora, ni tengo lavanderías. Yo lo que tengo son peluquerías”, manifestó en su momento.

¿En qué consiste este delito?

Esta actividad implica ocultar el origen real de los recursos económicos que obtienen los criminales tras diferentes operaciones nacionales o internacionales. Los implicados pagan una comisión a quien encubre el dinero y así adquiere una apariencia de legalidad que le permite entrar a la actividad económica del país.

