¡En bus y de pie! Recién casados se devolvieron a casa en transporte público

Una de las promesas que intercambia una pareja durante la ceremonia de matrimonio es la de acompañarse en momentos de abundancia y dificultad, al igual que en la salud o la enfermedad.

Así, una pareja demostró que se tomaron sus votos nupciales muy en serio pues una vez finalizada la celebración de su boda, decidieron volver a casa en transporte público.

El video, que se hizo viral en Tik Tok muestra a los recién casados en frente de una vía en la madrugada. La mujer aun con el vestido de novia, tacones en las manos, y el novio con su traje, mientras esperan el transporte público para regresar a casa. Al parecer, ningún conductor quiso transportarlos a su destino, por lo que debieron tomar el autobús.

La novia compartió en su cuenta de Tik Tok fragmentos de la velada en los que se ve acomodarse el largo vestido de novia a la salida de la fiesta y compartir con otros asistentes que se quedaron hasta el final de la velada.

Los internautas no tardaron en reaccionar con humor a la decisión de los novios, al igual que destacare su humildad: “Bajen aplicaciones para llamar carros”; “Yo me separo ahí mismito”; “Eso es suerte, no es lo material. Es el amor que se tienen”; “Esa mujer vale oro porque te va a hacer llegar lejos”; “Ahorro es progreso”; “Aunque los critiquen, nada borrará su sonrisa y experiencia”; “Donde sea pero juntos”, fueron algunos de los mensajes en el video que acumula más de 15 mil me gusta en la red social.

Asimismo, la novia publicó algunos detalles de una de las noches más importantes de su vida pues no solo celebró un nuevo capítulo de su vida en pareja, sino que demostró que pudo compartir una noche de baile junto a seres queridos.

