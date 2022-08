Karol G revela si está en sus planes convertirse en madre

Karol G pasó estuvo en un concierto en Puerto Rico junto a Eladio Carrión, con quien hizo la exitosa colaboración titulada ‘No te deseo mal’. Después de esa gran presentación, tras 4 meses sin dar una entrevista, decidió hablar para el podcast de MoluscoTV.

En medio de la conversación, ‘La Bichota’ habló acerca de diferentes temas de su exitosa carrera y vida personal. Entre los diferentes temas que tocó la antioqueña de 31 años, habló sobre la famosa fotografía que se tomó ‘como Dios la trajo al mundo’ y que publicó con un sugestivo mensaje en Instagram.

“Cuando estaba en ese hotel, en realidad un espejo en una cama ahí arriba... Eso es muy sexy, o sea tener esa oportunidad de verse ahí tan chimba y me hice esa foto. No me la tomé ese día y ya, me dieron los arrebatos y la subí”, dijo la intérprete de Provenza.

Karol G también reveló que su tatuaje favorito es el corazón que tiene en el brazo izquierdo. De igual manera, dijo que ella es de las personas que da segundas oportunidades y también comentó cómo fue su encuentro con Bad Bunny durante la inauguración del restaurante del boricua en Miami.

“Pasamos espectacular. Bad Bunny y yo no somos de las personas que hablamos todo el tiempo. De hecho son muy pocas las palabras que compartimos pero cuando nos vemos es como que hay un plan muy chimba (…) Hablamos de lo que lo bien que le está yendo a todo el mundo en el género e hicimos como 50 mil shots fondo entero y nos fuimos para una disco con perreo intenso”, dijo la cantante.

Finalmente, Karol G aclaró si está dentro de sus planes ser madre.

(1:40:11)

“A mí me encantaría. Yo siempre he dicho que yo con mi familia somos muy unidos y no solo con mis hermanas sino con mis primos en grande, mis tíos todo… ehh, pero no sé, tan raro que está el mundo. Vamos a ver lo que Diosito quiera para mí. A mí me encantan los niños, yo me derrito, pero pues vamos a ver”, sentenció la ‘Bichota’.