¿Pondría cachos? Natalia París confesó si le sería infiel a su novio

Natalia París agitó las redes sociales con una declaración sobre su vida sentimental, pues indicó que no solo le “gusta el colágeno”, sino que dio detalles de su postura sobre la infidelidad.

La antioqueña mantiene una relación con el empresario Rafael Duarte, varios años menor que ella y con quien compartió una conexión inmediata según reveló a medios nacionales.

La modelo suele hacer dinámicas de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram donde da detalles de su vida íntima, fue así como confirmó que su cola era natural y que gracias al esfuerzo había logrado el éxito en el campo profesional.

En esta ocasión, un internauta aprovechó para hacerle una peculiar invitación: “¿Le serías infiel a tu novio? Tengo 24 años, sería un poco de colágeno. ¿Qué opinas?”, escribió.

A lo que París respondió con humor afirmando que le gustaban los hombres menores: “jejeje me gusta la fidelidad. Tengo un novio, tiene 27 y lo quiero honrar siempre demostrándole lealtad. También me gusta el colágeno, jejeje pero ya tengo el mío. Gracias por hacerme sonreír”, escribió la paisa.

Mira también: ¡Totalmente natural! Natalia París aclaró que no tiene biopolímeros en su cola

Los comentarios de sus admiradores no se hicieron esperar, pues resaltaron que no necesita de alguien para mantenerse jovial: “Ella es divina, bien por la respuesta”; “Ella no necesita colágeno, se ve súper bien”; “Ella 49 y él 27”.

Pese a la diferencia de edad, la DJ se refirió a que comparte una relación muy especial con Duarte y que la brecha generacional no ha sido problema. “Tendré 15 años más que él según la cédula, pero como mi concepto del tiempo es distinto al de muchos, no pienso en eso”, explicó en entrevista con la revista Vea.

Asimismo, París manifestó que fue cautivada por las cualidades y sentimientos del hombre pues se lleva bien con su hija Mariana, fruto de su anterior relación con Julio César Correa. “Es un hombre trabajador, tiene una mente brillante y una mentalidad de triunfador”, puntualizó la empresaria a la revista.

Te puede interesar: Natalia París dejó calladito a seguir que le preguntó "cuánto cobraba por salir con ella"

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg