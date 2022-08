¡Al ritmo de Thalía y en bikini! así recibió el viernes Dani Duke

En una publicación reciente, la empresaria y creadora de contenido Dani Duke sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores bailando y cantando ‘¿A quién le importa?’ de Thalía, en bikini.

“Yo sé que me critican, me consta que me odian” se le ve cantando con especial énfasis. Toda una ironía, ya que recibió más de un comentario en el que intentan compararla negativamente con su actual pareja: “El clon de la liendra”, “Otro día más con la liendra y quedan como gemelos”, “El cuerpo de la liendra con peluca”.

Le puede interesar: Kendra Lust encendió rumores de romance con James Rodríguez

Sin embargo, muchas otras personas alagaron su estilizada figura e, incluso, insistieron en que es un error opinar sobre los cuerpos de las demás personas, sean o no personajes de la vida pública.

Dani tiene dos marcas, una de productos para el cuidado de la piel y otra de pestañas. Se dio a conocer hace unos años como creadora de contenido y su alcance creció frecuentando círculos, entre los que saltan a la vista nombres como el de Luisa Fernanda W y su actual pareja, La Liendra.

En su cuenta sube fotografías y videos de cómo llevar una vida sana, esforzándose por mantener una piel hidratada y una rutina de ejercicios.

Lea también: “La gemela de la Valdiri”: le dicen a Kimberly Reyes tras presumir abdominales

Hace unos días fue blanco de críticas cuando, junto a su novio, le jugaron una broma pesada a Daiky Gamboa, uno de sus amigos, al que le hicieron creer que le regalarían un Mercedes, para luego confesarle que era mentira.

Enojado, los acusó de ganar seguidores a costas de jugar con los sentimientos de otras personas. Algo que salieron a desmentir, asegurando que Daiky ya conocía el desenlace del video antes de empezar a grabarlo.