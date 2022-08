“Me pasa por ser tan amiguera”: Epa Colombia sobre pelea con ‘La Barbie Colombiana’

Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’, estuvo en medio de una polémica luego de ser señalada de lavar activos por su antigua amistad, Yoli Álvarez. La creadora de contenido reveló que durante el tiempo en que compartió con la empresaria de queratinas, había sido testigo de que solía cometer este delito.

Barrera no se había pronunciado oficialmente ante la grave acusación, más allá de compartir una historia en la que presentaba su shampoo para la celebración de ‘amor y amistad’ en la que indicaba que en sus peluquerías se “lava cabello y no dinero”.

Sin embargo Álvarez, conocida en redes como la ‘barbie Colombiana’, publicó un audio en donde se escucha a un supuesto integrante del equipo de ‘Epa’ proponerle una suma de dinero con tal de que se retractara sobre su testimonio.

“A mí no me va a venir ninguna persona, ni el que le maneja las redes a ofrecerme para que yo venga y diga otra cosa”, expresó la ‘Barbie’ en sus historias de Instagram y añadió que “destruiría” a la empresaria por la forma en que trata a las personas.

Finalmente, Barrera decidió dar su versión sobre lo sucedido y el inicio de su enemistad. A través de una sesión de preguntas y respuestas, explicó que habían peleado por dinero: “Amiga, no le presté dos millones de pesos, fui tan buena amiga y así me pagas querida. Ay linda, no la das nadita”, indicó.

Asimismo aclaró que la creadora de contenido se contradecía porque “supuestamente para ella, lavar dinero es evadir impuestos. Ah linda, siempre asumo el IVA de mis queratinas, siempre lo asumo y soy súper legal, me gusta obrar bien”, puntualizó con un toque de humor.

‘Epa Colombia’ aprovechó la oportunidad para arrepentirse con sus seguidores sobre el tipo de amistades que ha escogido.

“No pues nada, me escriben quiero ser tu amiga y yo bien idiota porque soy bien amiguera. Y todo eso me ha pasado a mí por ser tan amiguera, me dicen ¡ay! Yo te quiero grabar, soy tu fan, les compro todo, les gasto y luego (…)”, dijo mientras hacía un gesto con las manos para señalar la traición.

Frente a esto, la ‘Barbie Colombiana’ dijo que era falso y la invitó a compartir pruebas.

“A ver, pero que vaya mostrando evidencias de WhatsApp como yo muestro. Cuáles dos millones, yo le pedí prestado un millón y no me los prestó. No pasó nada, seguí hablando con ella hasta 4 meses y el 8 de abril le dejé de hablar”, indicó.

“¿Por qué le dejé de hablar? Ella sabe. Prefería tirar plata, hacía cosas malas y todo eso”, finalizó.

