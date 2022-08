¿Rivalidad con Andy Rivera? Juan Duque detalló su relación con el cantante

Juan Duque y Lina Tejeiro no dejan de ser tendencia en redes sociales tras revelar detalles de su relación, pues hace poco confesaron que se conocieron a la distancia.

Asimismo, la actriz explicó a través de su cuenta de Instagram que no quería perder la oportunidad de empezar un nuevo capítulo en su vida amorosa junto al paisa.

Por su parte, el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ aclaró las dudas de los internautas que lo señalaban de estar con la artista por marketing y explicó que en medio de los rumores de su noviazgo había hablado con Tejeiro para aclarar sus intenciones.

Luego de varias publicaciones en los que se les ha visto muy acaramelados compartiendo besos, abrazos y noches de baile, la pareja ha demostrado que viven momentos de complicidad.

Así, de cara a los rumores de una posible reconciliación de Lina Tejeiro con Andy Rivera, antes de que se conociera el nuevo dueño de su corazón, el medio SuperLike de RCN le preguntó a Duque si existía enemistad con el cantante de ‘Mi Decisión’.

Duque reveló que no tiene diferencias con el ex de su pareja, “la gente tiene que ver que no hay rivalidad de nada, somos colegas”, puntualizó el antioqueño sobre el pasado de Lina. Asimismo, dio detalles al medio de que no descarta una posible colaboración con Rivera, quien destaca en el género urbano.

“Sí claro, al fin y al cabo esto es música y no pasa nada. Si se da el junte y se dan las cosas sería brutal”, compartió Duque en la entrevista.

Cabe resaltar que la actriz de ‘La Ley del Corazón’ tuvo una relación de casi 10 años con Rivera que llegó a su final en marzo de este año, tras haber intentado revivir su historia. En una entrevista de su canal de YouTube Tejeiro reveló que estaba agradecida por los momentos vividos:

“Yo a él solo tengo que darle las gracias por el papel que asumió en esta novela. Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme”, expresó.

Desde entonces la actriz decidió empezar una nueva etapa en su vida a mediado del 2022, de la mano del creador de contenido y cantante paisa.

