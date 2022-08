Karol G rompe estigmas y envía un mensaje a quienes la critican por su físico

Karol G es uno de los símbolos de la música urbana en la actualidad. La antioqueña de 31 años es una de las artistas con mejor presente, no solo en su carrera musical, sino también en la personal.

Con su cambio de color también llegó una nueva Karol G, más segura y madura. Fue precisamente ese lo que la motivó a tomar la decisión de decirle adiós a su emblemático azul, con el que conquistó corazones y traspasó fronteras.

En una reciente entrevista con ‘Molusco TV’, la antioqueña destapó sus cartas y habló acerca de muchos aspectos de su vida. Uno de ellos fue cómo elige sus fotografías para redes sociales, cuáles son esos criterios que tiene a la hora de publicar una imagen de ella.

La pregunta giró entorno a una reciente publicación en la que la intérprete de ‘Provenza’ aparece acostada en la cama de un hotel como ‘Dios la Trajo al mundo’ y había un espejo en el techo que reflejaba la sexy imagen de la paisa.

“Yo me siento super enamorada de mí. Es una cosa que no sé explicar y no quiero que suene modesto porque en realidad yo me he enamorado de mis cosas buenas y mis cosas malas y obviamente como tengo inseguridades (…) Desde que yo me puse mi pelo rojo me he sentido más enamorada de mí misma porque siento que este color expresa más como me siento adentro”, dijo la colombiana.

La reflexión de Karol G para quienes la critican por su físico

La cantante manifestó que hubo un tiempo en que cayó en la práctica de editar las fotos, no obstante, con el paso del tiempo entendió que debía mostrarse tal cual es en persona y así lo hizo.

“Yo soy cantante, no soy modelo. La gente se debería enamorar de mi música y por lo que canto y lo que expreso más no por cómo me veo. Yo soy así, ya ustedes vieron que tengo celulitis y en mis vacaciones subí 12 libras”, sentenció.