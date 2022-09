Bailarín que besó a Bad Bunny rompe el silencio sobre lo sucedido en los VMAs

La reciente presentación del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny en el Yankee Stadium de Nueva York sigue teniendo repercusiones y opiniones divididas.

Por una parte, el brillante momento del boricua le representó ser el ganador en los VMAs que se entregaban esa misma noche en la categoría ‘Mejor artista del año’, no obstante la demostración de cariño con dos de sus bailarines en pleno escenario generó igual o mayor impacto mediático que su propio premio.

Al mejor estilo de Madona con Britney Spears y Christina Aguilera, el boricua le puso picante a la interpretación de su éxito ‘Tití me Preguntó’ besando a dos integrantes de su grupo de bailarines. Una mujer pero también a un hombre, hecho que enloqueció a los asistentes en la noche neoyorquina.

Aunque Bad Bunny ha decidido guardar silencio sobre este inesperado suceso durante su concierto, el bailarín implicado sí quiso salir a hablar sobre el tema en sus redes sociales.

Nigel O'Brian es el joven bailarín, oriundo también de Puerto Rico, que se está robando todas las miradas en estos momentos por el beso. Este talentoso ‘dancer’ muestra en cada presentación sus habilidades para moverse al ritmo de la música, lo cual lo llevó a acompañar al puertorriqueño en su ‘World’s Hottest Tour’.

A través de su cuenta de Instagram, en la que suma más de 32 mil seguidores, O'Brian comentó lo emocionado que se sintió al vivir la experiencia de acompañar a Bad Bunny en el escenario.

“VMAS 2022 y de gira con el artista #1 mundialmente. Y lo mejor de todo, haciendo historia con mis compañeros junto a una mente maestra. Todavía no sé cómo procesar que todo sacrificio esté teniendo su recompensa y más cuando es lo que realmente quiero. @karinaortiz_pr no me canso de decir lo agradecido que estoy por esto, nunca lo haré”, manifestó el bailarín junto a su publicación.

Mientras tanto, los internautas siguen especulando por los, cada vez más, hechos irreverentes del boricua.