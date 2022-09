Bad Bunny recibe homenaje de vuelta; Elvis Crespo canta ‘Neverita’

Recientemente Bad Bunny lanzó el videoclip oficial de su canción ‘Neverita’, el cual estuvo inspirado en el éxito ‘Suavemente’ de Elvis Crespo lanzado en 1998, un hecho que causó furor y dividió algunas opiniones en redes.

Tras haber manifestado el apoyo a Ban Bunny por su nueva apuesta audiovisual que le daba crédito, Crespo fue captado durante una presentación cantando ‘Neverita’ en merengue, respondiendo de una manera a la admiración manifestada por su colega.

Mira también: Bailarín que besó a Bad Bunny rompe el silencio sobre lo sucedido en los VMAs

El primer mensaje que se conoció del ‘merenguero’ fue:

“Ayer me entero de que Benito saca una canción de su álbum Un verano sin ti, que se llama Neverita y la canción utilizó visuales inspirados en el video de Suavemente. La verdad es que me gustó muchísimo. Me encanta ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje”.

¿Por qué Bad Bunny tiene ese nombre?

El nombre de pila del intérprete de ‘Ojitos Lindos’ es Benito Antonio Martínez Ocasio, y su nombre artístico tiene origen en su niñez en Puerto Rico.

Pues bien, durante una entrevista con el medio Magazine GC comentó que su nombre artístico proviene de una fotografía de su infancia en la que aparece disfrazado de conejo, fue entonces cuando al publicarla en sus redes sociales empezó a pensar en nombres relacionados a su disfraz.