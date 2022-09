En medio del llanto: Aida Victoria reveló que se enfrentaría a casi 20 años de cárcel

En medio de lágrimas y con la voz entrecortada, la influencer barranquillera Aida Victoria se pronunció luego de que se conociera que un juez dictaminó el fallo condenatorio, al demostrarse que sí había participado en la fuga de su madre.

Si bien, no se ha determinado el monto condenatorio al que se enfrentará Merlano, la barranquillera manifestó que podría pagar una condena de 17 años.

“No sé sinceramente cómo empezar estas historias porque estoy como cualquier persona en mi situación estaría, sí me condenaron hace unas horas. A diferencia de lo que la gente puede pensar, que son 4 años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o me pueden dar casa por cárcel, lo que realmente pide la Fiscalía son 17 años”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

“Entonces pues nada, yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia, mi abogado apeló y estamos esperando que el juez decida lo que va a pasar de aquí en adelante. Me encantaría ir, limpiarme las lágrimas y venir a hacer esto más controlada”, continuó la hija de la ex congresista.

Finalmente, Merlano aprovechó para compartir unas palabras de agradecimiento a sus seguidores por sus palabras de aliento: “Me ha sorprendido la cantidad de mensajes bonitos que me han enviado”, explicó.

Cabe resaltar que luego de la audiencia virtual que se celebró este martes 6 de septiembre en horas de la mañana, el odontólogo Javier Guillermo Cely fue absuelto tras las sospechas de su participación en la fuga de Merlano en su consultorio.

El 1 de octubre del 2019, Aída Merlano Rebolledo se lanzó por la ventana del consultorio odontológico al que asistió por un diseño de sonrisa. En video quedó registrado el momento en que, valiéndose de una cuerda roja, descendió al primer piso donde la esperaba un motociclista para emprender su huida.

