Yailin asiste a concierto de Rosalía pero sin Anuel AA, ¿confirman su separación?

Todo parece indicar que los rumores de ruptura entre ‘Yailin, la más viral’ y el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, está prácticamente confirmada. No solo por los últimos acontecimientos como el hecho de que ya no se sigan en redes sociales, sino por algunas versiones que apuntan a que el intérprete de ‘Ella quiere beber’ tiene una nueva pareja.

Y es que esta novela ha tenido un sinnúmero de capítulos en los que ambos han logrado avivar las especulaciones de sus seguidores y la prensa. En República Dominicana aseguran que están en proceso de divorcio y que además tuvieron una gran discusión en Miami que incluyó agresiones físicas.

🚨🚨 Ayer captaron a Yailin La Mas Viral en un concierto de Rosalia en la Republica Dominica y le preguntaron ¿que con Quien andaba? y esta fue su respuesta ¿Anuel AA y Yailin se habran separados oficialmente? 👀👀 pic.twitter.com/e26JArCiae — Trap Updates (@Trap_Updates) September 4, 2022

No obstante, ninguno de los dos ha confirmado que se estén separando aunque las pistas sean dicientes.

El pasado 3 de septiembre Yailin asistió al show de la cantante española Rosalía en República Dominicana. No obstante, generó gran sorpresa entre sus seguidores que no estuviera acompañada de su esposo Anuel AA.

Pero ese detalle no pasó inadvertido por los internautas que no le perdieron la pista a los movimientos de la también artista urbana. Eso no fue lo único que sucedió en medio del concierto de la ‘Motomami’. La cámara de un curioso logró captar el momento en que Yailin sostuvo una videollamada con Anuel AA en en pleno concierto.

Algunos comentaron que en esa videollamada, la pareja tuvo una gran discusión. Lo cierto es que esta historia de supuesto divorcio sigue estando en la mira de los internautas y principales medios.

De igual manera, se ha llegado hasta mencionar de una nueva pareja que tendría el puertorriqueño y de nacionalidad colombiana, así como su ex Karol G. Por ahora, el que ya no se sigan y que Yailin asista a un concierto sola solo da para aumentar las especulaciones.