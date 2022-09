Lina Tejeiro está hospitalizada ¿Qué le pasó?

Este 7 de septiembre Vibiana Tejeiro, mamá de Lina Tejeiro preocupó a los seguidores de la actriz al publicar una fotografía de su hija acostada en una camilla de un hospital sin dar muchos detalles al respecto.

Horas más tarde la llanera apareció en historias de Instagram para confirmar que se encuentra hospitalizada y agradeció a todos sus seguidores, quiénes le enviaron incontables mensajes deseándole pronta recuperación y preguntándole la razón de su hospitalización.

¿Por qué Lina Tejeiro está hospitalizada?

La actriz reveló que, aunque no es nada grave, la razón de su quebranto de salud se debe a una enfermedad de la que padece hace varios años.

“Resulta que es que, yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita, entonces me vine para la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis porque siempre me da eso, entonces estoy esperando el resultado del urocultivo para saber cuál es el paso a seguir”, contó la actriz en medio de sus historias de Instagram.

Asimismo, Lina Tejeiro confirmó que se siente bien y que el fuerte dolor que tenía ya está controlado. Además, aprovechó para aclararles, a quienes comentaron que su enfermedad se debe a tener relaciones sexuales sin protección, que ella hace días que no tiene sexo y que además sufre de esto desde pequeña.

“Voy a aclararles algo, porque muchos doctores, supuestos doctores de Instagram, me están diciendo, ‘eso te pasa por tener relaciones sin protección’, a ver, hace días, no pasa y yo sufro de reflujo urinario”, confirmó la actriz.