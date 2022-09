“Bajarle un poquito al trabajo”: Luisa Fernanda W debió ser hospitalizada

Luisa Fernanda W causó conmoción en redes sociales con la noticia de que debió ser hospitalizada el martes en la noche. La creadora de contenido espera su segundo hijo, Domenic, junto a Pipe Bueno, sin embargo, los altos niveles de estrés y compromisos le jugaron una mala pasada.

A través de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde supera los 17 millones de seguidores, la empresaria pareja del cantante reveló que lo sucedido fue un llamado de su cuerpo para ser más consciente de su salud.

“Esta semana tenía varios compromisos, mucho trabajo, pero ando por aquí vea hospitalizada. Así que bueno me toca estar tranquila, guardar reposo. Pues lo cuento para que de pronto si no respondo el WhatsApp no digan: ay esa irresponsable”, expresó la paisa mientras reposaba en una camilla de hospital.

Asimismo, reconoció que en este momento de su vida la salud es un tema prioritario: “Ya en este momento, de hecho, estoy siendo responsable conmigo misma y bajarle un poquito al trabajo, bajarle a todo en general”, manifestó.

Al igual, en las historias mostró a Pipe Bueno quien la acompaña en la habitación, “Ya hay un papá dormidito, haciéndome compañía y nada”, puntualizó la empresaria.

Los internautas no tardaron en manifestar su preocupación por el estado de salud de la antioqueña y su bebé, pues suele compartir una faceta más alegre en esta etapa de su vida. “Lo mejor es que se cuide, ya con siete meses de embarazo puede tener mucho riesgo”; “La salud es lo primordial, la opinión de la demás sobra”, fueron algunos de los mensajes.

Cabe resaltar que, a pesar de estar en una etapa avanzada en el embarazo de su segundo hijo, Luisa Fernanda W se ha mantenido fiel a su estilo y al mensaje de que las mujeres en gestación no deben comportarse de “cierta manera”.

Por ello, ha deslumbrado en redes sociales con atuendos arriesgados que resaltan su figura y dejan al descubierto partes de su cuerpo.

