Aida Merlano reapareció en redes sociales para apoyar a su hija Aida Victoria

Desde que se difundió la noticia de que Aida Victoria sería condenada luego de comprobar su participación y conocimiento en la fuga de su madre Aida Merlano, varias personalidades de la farándula, amigos y colegas de la barranquillera le han expresado su apoyo.

Su madre, quien se encuentra prófuga de la justicia y se desconoce su actual paradero, decidió romper el silencio y reaparecer en redes sociales con un mensaje de apoyo para su hija.

Recordemos que la excongresista no es muy activa en redes sociales y su última aparición en redes fue hace varios meses. Sin embargo, la noticia la obligó a reaparecer y acompañar desde la distancia a la influencer.

“Confiando en Dios, y con nuestra fe intacta, esperamos que las altas cortes le devuelvan la inocencia a mi hija. No estás sola hija de mi alma, somos miles de personas unidas en oración pidiendo por tu situación. Te amo con mi ser. Fuerza.”, escribió en Instagram, sonde no publicaba hace varios meses.

Asimismo, Merlano le agradeció al abogado Miguel Ángel del Rio, quien está a cargo del caso y será el encargado de apelar la decisión en el Tribual Superior de Bogotá.

“Doctor Miguel Del Rio, en nombre de mi familia y el mío propio, devastados por este fallo tan injusto, le damos las gracias por el apoyo incondicional brindado a mi hija, Aida Victoria”, escribió Merlano.

Según lo confirmó Aida Victoria en sus redes sociales, ella podría estar enfrentando una pena de 17 años de cárcel sin derecho a casa por cárcel, un castigo que para muchos es exagerado.

“A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel. Yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia. Ya mi abogado apeló, y estamos esperando a que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante”, dijo Aida entre lágrimas.