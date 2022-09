Justin Bieber canceló su gira ‘Justice World Tour’

Justin Bieber se pronunció, a través de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, que debió cancelar su gira ‘Justice World Tour’, debido a las repercusiones que el Síndrome de Ramsey Hunt ha tenido en su salud.

El canadiense ya había manifestado que sufría de parálisis faciales que le hacían difícil llevar a cabo sus shows, por lo que aplazó algunas fechas de la gira.

Sin embargo, tras presentarse en Europa y en Brasil en fechas recientes Bieber manifestó que luego de consultar con su “equipo médico y familia”, se tomará un tiempo fuera de los escenarios para descansar y mejorar.

Cabe destacar que el ganador del Premio Grammy a la ‘Mejor Grabación de Dance’ indicó que sufría de Ramsey Hunt, un síndrome que causa parálisis facial y afectaciones en las terminaciones del rostro. A pesar de ello, el cantante realizó seis shows en vivo, pero “dejó repercusiones en mí”, expresó.

“Luego de bajar del escenario el agotamiento me desbordó y caí en cuenta que debo hacer de mi salud una prioridad, ahora. Así que tomaré un tiempo fuera de la gira, voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. Estoy muy orgulloso de este show y de nuestro mensaje de justicia al mundo”, escribió el canadiense en redes.

Cabe destacar que hasta la fecha no se conoce qué sucederá con los conciertos planificados hasta marzo del 2023, pues a los pocos meses de iniciar el tour mundial debió cancelarlo debido a la parálisis facial.

En su momento, el intérprete de ‘Love Yourself’ compartió un video en el que mostró cómo una parte de su rostro no podía gesticular y uno de sus ojos no parpadeaba. “No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve”, expresó.

Desde entonces, el cantante canadiense debe seguir seguimiento médico para mantener controlada la afección.

