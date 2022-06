¿Qué causó la parálisis facial de Justin Bieber?

Con un corto video que suma casi 58 millones de vistas, el cantante de música pop anunció que padece este síndrome que afecta el nervio facial cercano al oído interno. “Importante, por favor miren. Los amo, ténganme en sus oraciones”, indica la publicación que no tardó en causar preocupación en sus seguidores.

“Te amamos”, “Rezando por ti”, “Dios te bendiga” y “Descansa”, fueron algunos de los miles de comentarios que alcanzó el video en Instagram. La estrella de los éxitos ‘As long as you love me’, ‘Cold Water’ y ‘Let Me Love You’, explicó que tiene el lado derecho del rostro completamente paralizado lo que le dificulta mover los labios y comunicarse.

Te puede interesar: “Harry Styles se reencontró con su profesora del jardín en pleno show”

“Para aquellos que están frustrados por mi cancelación en los próximos shows, estoy físicamente impedido de hacerlos. Esto es serio, como pueden notarlo. Desearía que este no fuera el caso, pero esta es la forma que mi cuerpo tiene de decirme que debo desacelerarme. Espero que entiendan, usaré este tiempo para descansar y volver a dar el 100% en esto que nací para hacer”, expresó el artista.

¿Qué es el Síndrome de Ramsay Hunt?

Es una erupción dolorosa alrededor del oído, en el rostro o en la boca, originado por el virus de la Varicela y Herpes Zóster. En las ocasiones que causa parálisis facial se debe a que el virus infecta el nervio cercano al oído y puede estar acompañado de dolor fuerte, vértigo y debilidad en el rostro. De ahí, la dificultad para cerrar los ojos, hacer gestos o hablar articuladamente.

Mira también: “Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta se unen en Don’t You Worry”

Si bien la persona puede experimentar incomodidad por estos síntomas, los expertos indican que hay buen pronóstico de recuperación con el tratamiento adecuado y acompañamiento profesional. Así, como indicó Bieber en su video necesitará de mucho descanso por las próximas semanas para volver a entonar sus éxitos musicales.