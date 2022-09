“Él es el que me busca”: Supuesta nueva novia de Anuel se pronunció sobre los rumores

Desde hace un tiempo que se viere rumorando sobre el supuesto divorcio entre Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ y aunque ninguno ha salido a confirmar tal noticia, varios medios de comunicación han informado que la pareja se encuentra pasando por una crisis matrimonial por cuenta de una supuesta infidelidad del cantante puertorriqueño.

Mientras tanto, empezó a salir a la luz que Anuel ya tendría una nueva pareja y se trataría de Shaarza Moriel, una joven colombiana que hasta hace unos días no era muy reconocida.

Tras la cantidad de rumores que especulan sobre una nueva relación entre el cantante y Moriel, la joven decidió romper el silencio y hablar sin ‘pelos en la lengua’ sobre el presunto romance.

“Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que éramos amigos, sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero si les digo que él es el que me busca”, dijo la joven.

Según la joven, el cantante puertorriqueño es quien la ha buscado y ella no ha hecho nada al respecto. Aunque las declaraciones de la joven son claros y polémicos no hay certeza de que esté diciendo la verdad.

“Las personas que a mí me tiran, por lo general lo hacen de perfiles falsos, ¿por qué será?, para los que me preguntan que por qué me metí ahí, solo les digo que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él ¿Ahí uno qué hace?”, confesó Moriel.

Vale recordar, que los rumores empezaron porque los internautas se dieron cuenta de que la joven empezó a subir algunos contenidos a sus redes sociales en los que portaba elementos auténticos del cantante.