¡Casi lo choca! ‘Epa Colombia’ presumió que manejó uno de los lujosos carros de Cossio

Desde comienzos de este mes el reconocido creador de contenido Yeferson Cossio se fue a vivir por unos meses a Tokyo, por lo que su casa en Antioquia quedó vacía. Sin embargo, ‘Epa Colombia’ sorprendió a todos sus seguidores al mostrar que estaba en la lujosa casa del influencer.

Pues recientemente, Daneidy Barrera publicó en su cuenta oficial de Instagram un carrete de fotografías en las que posó sobre cada uno de los lujosos autos que guarda Cossio en el garaje de su casa.

Adicionalmente, la empresaria mostró por medio de las historias de Instagram, un video entrando a la casa de Cossio como si fuera la de ella, luego se monta a uno de los lujosos carros, lo prende y lo empieza a manejar.

“Este carro es una chimb#... Yo mejor como que me voy a devolver, amiga. Ni Cossio se atrevió a tanto. Un carro de estos como usted lo ve, hay que subirle toda la velocidad. Uy no, mejor devuelvo el carro, porque donde lo estrelle me toca vender todo”, dijo Epa Colombia entre risas.

Luego de dejar el carro nuevamente en su lugar, Epa Colombia entró a la casa de Cossio y se dio un paseo por la sala, así como también estuvo consintiendo a uno de los perros del creador de contenido.