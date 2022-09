5 cosas sexuales que deberías probar antes de morir

El mundo de la sexualidad es bastante amplio, las emociones parecen no terminar y hay diferentes sensaciones nuevas por explorar con ayuda de la creatividad. Según el sexólogo argentino Ezequiel López hay cinco actividades que se verían probar antes de morir.

El experto compartió un corto video en su Instagram, donde explica esas cosas que cree que todos deberían hacer, ¿te falta alguna?

1.Usar juguetes sexuales: son muy importantes para aprender a conocer los puntos de placer de cada cuerpo, permiten nuevas sensaciones y cumplir diferentes fantasías.

2. Sexo sin penetración: Una de las creencias que más se tienen es que el sexo solo se trata de penetrar, actividad que no siempre sale bien ya que las mujeres necesitan un poco más de tiempo y concentración. Se recomienda empezar a experimentar ese jugar sin llegar a penetrar, según López, “sin la urgencia del coito fluye la creatividad”.

3. Lugar prohibido: la excitación sube cuando no se quiere ser descubierto, no tiene que ser el acto explícitamente; pueden ser toques, besos, roces, caricias íntimas u otras cosas. Además, vale resaltar que no hay que ponerse en riesgo de pagar alguna multa.

4. Juego de roles: asumir un rol diferente es muy bueno para explorar y dejarse llevar. La excitación de pensar que eres otra persona puede animarte a hacer cosas que no harías normalmente.

5.Visitar sitio swinger: el experto no dice que tienes que participar de las actividades hechas en el lugar, pero es valioso ver y dejarse contagiar de la energía del lugar.