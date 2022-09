Mundial de la FIFA: pareja de Cintia Cossio compró más de 6 cajas para llenar el álbum

Jhoan López, pareja de la famosa creadora de contenido Cintia Cossio sorprendió en las redes sociales al revelar todo lo que ha tenido que pagar para llenar el álbum del mundial para este 2022.

A través de sus historias de Instagram, el también creador de contenido y amigo de Yeferson Cossio mostró su cama llena de empaques de láminas con las que se llena dicho álbum generando sorpresa entre os usuarios.

“Pueden creer que no he podido llenar el álbum, me faltaron 6 stiker con seis cajas que compré, acabé de comprar una caja más y no me salió ni uno de los seis stikers, que gono*rea todo el platal que me he gastado en esto parce”, indicó el creador de contenido.

Jhoan mostró la cantidad de láminas que tenía en su poder, asegurando que ninguna le servía, sin embargo, no conto detalles de lo que hará con las calcomanías que no usará, además, sobre el video escribió:

“Nos hemos gastado 2.590.000 pesos y no hemos podido llenarlo”, cifra que causó sorpresa entre los usuarios en las redes sociales.