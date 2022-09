“No me van a privar de la libertad”: Aida Merlano contó cómo avanza su proceso legal

Aida Victoria Merlano, la famosa creadora de contenido colombiana se ha visto envuelta en un proceso legal tras ser condenada como participe de la fuga de su madre.

En la primera audiencia realizada el 6 de septiembre se supo que la joven barranquillera sería condenada, sin embargo, no se conocía de cuanto seria su sentencia hasta este 13 de septiembre donde el juez 196 de la Republica leyó la sentencia.

Hasta ahora se conoce que la joven tendrá que pagar 90 meses de prisión domiciliaria, es decir, 7 años y 5 meses.

Mira también: Aida V. Merlano fue condenada a más de 7 años de prisión domiciliaria; ¿cuáles son sus delitos?

Sin embargo, al finalizar la audiencia, la Fiscalía y la defensa de Merlano Manzaneda se dirigieron al juez para apelar contra el fallo.

Mira también: Aida Victoria Merlano: Fiscalía apeló en contra de su sentencia

Pues la Fiscalía no quedó contenta, sobre todo con uno de los delitos imputados, favorecimiento de fuga en calidad de cómplice, ya que ellos consideran, la joven debería ser condenada como autora y no cómplice.

En estos términos, tras la apelación por ambas partes, Aida se pronunció hace poco para revelar la decisión que tomó el juez.

“Ay, les quiero dar una noticia, pero no sé cómo dárselas (…) mira, tú te has vivido el minuto a minuto de todo esto y yo quiero compartir contigo esta felicidad, escúchame: el juez ha puesto en la sentencia que hasta que no quede ejecutoriado el fallo, voy a estar en libertad, o sea, voy a estar en libertad hasta la última instancia”, contó la joven a sus seguidores.