Las canciones que Coldplay tocará en Colombia; descubre si está tu favorita

Los próximos 16 y 17 de septiembre, fanáticos de Coldplay, encargados de agotar toda la boletería de Colombia, podrán disfrutar del fantástico show que la banda regala al rededor del mundo.

Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion pondrán a vibrar a miles de personas que esperan ansiosas las sorpresas que tienen para los colombianos, teniendo en cuenta su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

El show está dividido en cuatro actos: Planetas, Lunas, Estrellas y Hogar.

Esta es la lista oficial de las canciones que la banda tocará:

PLANETS

"Music of the Spheres" (intro)

"Higher Power"

"Adventure of a Lifetime"

"Paradise"

"Charlie Brown"

"The Scientist"

MOONS

"Viva la Vida"

"Orphans"

"Let Somebody Go"

"بنی آدم"

"Sparks"

"Yellow"

STARS

"Human Heart"

"People of the Pride"

"Clocks"

"Infinity Sign" (con elementos de "Music of the Spheres II" y "Every Teardrop Is a Waterfall")

"Something Just Like This"

"Midnight" (con elementos de "Blue Moon Tree")

"My Universe"

"A Sky Full of Stars"

"Coloratura"

HOME

"God Put a Smile upon Your Face"

"Everyday Life"

"Sunrise"

"Humankind"

"Fix You"

"Biutyful"

"A Wave" (outro)

¿Cuál es la clásica que nunca puede faltar para la banda?

Chris Martin reveló cuál es la icónica canción que no puede faltar en ninguno de sus shows ya que la consideran pieza fundamental de su éxito.

El músico británico contó que ‘The Scientist’ es uno de los himnos más importantes de su carrera, algo que sabían desde el inicio cuando trabajaban en ella para llevarla a sus millones de fans.