“Me pegué durísimo”: Sebastián Yatra casi pierde un diente durante un concierto

Sebastián Yatra es uno de los artistas con mayor proyección artística y ha logrado que su música se conozca en todo el mundo. Ahora, el cantante se encuentra realizando una gira internacional por cuenta de su ‘Dharma Tour’.

Como parte de su tour, el intérprete de ‘Tacones Rojos’ se presentó este fin de semana en Toronto, Canadá y en medio de su show, el paisa sufrió un pequeño accidente que por poco lo deja sin un diente.

Instantes antes de que sucediera el incidente, Yatra se mostró bastante emocionado y conmovido al ver a todo su público, pues era la primera vez que se presentaba en Canadá.

Con un video, publicado en su cuenta oficial de Instagram, Yatra agradeció a todo su público por el cariño y apoyo.

“Gracias a toda mi gente linda de Colombia que vino a verme aquí, en mi primer concierto por Canadá”, escribió al artista junto al video en el que sostiene la bandera de nuestro país.

Luego de la emotiva dedicatoria, el artista paisa se dispuso a cantar uno de sus éxitos musicales cuando se pegó con el micrófono en la boca.

Según relató Yatra, no midió la fuerza ni la coordinación y acercó tanto el micrófono a su boca que se pegó en uno de sus dientes.

El golpe fue tan duro que pensó que se le había caído uno de sus dientes. Sin embargo, el artista continuó su presentación como si nada y tan pronto acabó revisó qué le había pasado a su diente.

“Ay, parce, gracias Canadá, los amo. Casi pierdo el diente… La verdad ya tenía eso desde hace tiempo, no me lo he arreglado, pero me pegué durísimo con el micrófono. Me acabo de bajar del show, pero sigue ahí. Sigue ahí”, manifestó Yatra mientras lavaba su boca y enseñaba sus dientes ante la cámara de su celular.