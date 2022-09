A Camilo casi lo echan de su propio concierto; sintió mucho miedo

Camilo sigue deslumbrando a su público con sus shows llenos de magia, talento y mucha alegría. El artista colombiano da lo mejor de sí para deleitar a 'La tribu', como se denomina a su fanaticada, con lo mejor de su repertorio.

No obstante, al artista también le suceden cosas bastante curiosas que no duda en compartirlas con su público o seguidores en redes sociales.

La más reciente tuvo que ver con un show que ofreció en la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos. A través de su cuenta de Tiktok, el cantante colombiano detalló que casi lo sacan de su propio concierto, pero ¿qué fue lo que pasó? Esto dijo el cantautor:

"Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad y me dice (en inglés) ¿dónde está tu escarapela? Le digo: no tengo. Y me dice por qué no tiene, usted no puede estar acá, luego le digo: No, yo soy el que va a can... y me dice No, no. Yo soy Camilo, el que va a cantar y ahí me rescató alguien pero casi me echan de mi propio concierto", aseguró el artista.

Al final, en medio de una risa nerviosa, el intérprete de 'Tutu', mostró al guarda de seguridad que ahora pertenece a 'La Tribu', club de fans del cantante paisa.

"El señor no era de La Tribu pero ya es de La Tribu. My Brother say Hi.- Hi how you doing. La Tribu, hermano", dice el oficial.