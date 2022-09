Con globos y rosas, Rosalía festeja sus 9 nominaciones a los Latin Grammy

Rosalía no pudo aguantar la emoción que la invadió tras recibir la noticia de sus 9 nominaciones a los Latin Grammy y también por sus dos 'Sold Outs' en el Radio City Hall de la ciudad de Nueva York.

A través de sus redes sociales, la 'Motomami' mostró lo emocionada que se encuentra por este inmejorable momento musical que está viviendo. También hay que decir que su álbum 'Deluxe' es un éxito en las diferentes plataformas digitales y cada vez más su música sigue enamorando a los fans alrededor del mundo.

"HOY ME LEVANTÉ DEMASIADO FELIZ. GRACIAS POR LAS 9 NOMINACIONES DE LOS LATIN GRAMMY Y X LOS 2 SHOWS SOLDOUTS EN EL RADIO CITY HALL QUE TANTO ME HE DISFRUTADo. NYY LA CIUDAD MAS INCREIBLE DEL MUNDO GRACIAS POR tanto amoRRR", escribió Rosalía en su cuenta de Instagram.

En un carrusel en el que compartió diversas imágenes, Rosalía detalló que recibió globos, rosas y lo más importante para ella: el cariño de sus fans que cantaron sus canciones hasta a las afueras del Radio City Music Hall.

Cabe recordar que en su presente sentimental, la española parece que continúa con su relación junto al puertorriqueño Rauw Alejandro. Con quien aparentemente se le vio en la isla caribeña, la cual describió como uno de sus lugares favoritos en todo el mundo.

Estas fueron las nominaciones que recibió Rosalía para los Latin Grammys

Grabanción del año por 'La Fama' con The Weeknd

Álbum del año con 'Motomami'

Canción del año con 'Hentai'

Mejor Diseño de Empaque

Mejor Video Musical Versión Corta con 'Hentai'

Mejor Video Musical Versión Larga con Tiktok Life Performance

Mejor Ingeniería de grabación para un álbum

Mejor álbum de música alternativa

Mejor canción alternativa con 'Hentai'