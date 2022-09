“Me excita”: Andrea Valdiri y su reacción al ver a Saruma vestido de mujer

Andrea Valdiri, la famosa creadora de contenido y bailarina colombiana no para de dar de que hablar en las redes sociales.

Esta vez la creadora de contenido mostró su particular reacción al ver a su esposo, Felipe Saruma, mientras grababa un video para sus redes sociales.

Sin embargo, él estaba vestido y maquillado como mujer, por lo que Valdiri no se contuvo y le dijo sin ‘pelos en la lengua’ lo que pensaba.

“Me excita tener una mejor amiga en casa, esto me encanta, no puede ser, que linda, mírala (…) me siento tan rara viéndote (..) que rico mamacita deliciosa”, fueron las palabras de la bailarina al ver a su esposo.

El video se replicó en otras cuentas de dicha red social donde algunos usuarios dejaron sus comentarios.

“Se parece a la doctora Polo”, “Andrea es bonita, pero Saruma de mujer, la supera”, “Saruma es muy profesional en sus personajes”, “le esta como gustando la cosa”, “tiene rasgos más femeninos que la misma Andrea”, escribieron algunos usuarios.