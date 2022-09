Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ posó ‘en bola’ para hablar de su orientación sexual

El actor Óscar Salazar, reconocido por su trabajo en producciones como ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘Doña Barbara’, por mencionar algunas, lleva un tiempo compartiendo a través de sus redes sociales eróticas imágenes donde se desnuda parcialmente para hablar de su proceso de aceptación tras salir del clóset.

En una reciente publicación, el actor explicó el motivo por el cual decidió hablar de su orientación sexual a través de redes, acompañado de una fotografía en la que solo cubre su entrepierna con una toalla.

“La intención de mis fotografías es contar una historia, la historia de una persona que hace mucho no se sentía ni cómodo ni feliz, pero que lucho día a día para convertirse en quien es actualmente”, empezó en su mensaje.

El actor, que meses atrás se quejó por los castings que le estaban dando, expresó que nació en un tiempo donde “la información para un niño gay en una familia muy tradicional era imposible de obtener”, por lo que salir del clóset a temprana edad era algo que no se contemplaba y menos en un entorno tan conservador.

Sin embargo, con lo que ha logrado hasta el momento, se siente orgulloso. Salazar no la tuvo fácil para convertirse en quien es actualmente, una persona que lucha por sus derechos y su libertad sin temor de alzar la voz.

“Hoy le digo a ese niño de hace años que no es malo jugar a las muñecas si eres varón, no es malo peinar el cabello de tu madre y tus tías, no es malo caminar moviendo las caderas de lado a lado; el malo fue el mundo que conociste y no supo valorarte por su gran falta de apertura e información”, reflexionó.