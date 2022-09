“Es peor que un cigarrillo”: duro testimonio de joven que se obsesionó con fumar Vape

Oigan les digo esto porque me hubiera gustado escucharlo y porque siento que es mi obligacion como una ex obsesiva fumadora de vapo, no me daba cuenta el daño tan grande que le estaba haciendo a mis pulmones, y no le daba importancia, un vape si es peor que un cigarillo porque te vuelve los pulmones llenos de agua y en el peor de los casos te deja hongos y esa sensacion de ahogo y no poder respirar no se la deseo ni a mi peor enemigo. Se los digo porque se que muchos de ustedes fuman vape, y no quisera que pasaran por algo parecido ni algo peor en un futuro. Y gracias a Dios caí en cuenta rápido y entendí que eso no era bueno para mi ni para mis pulmones ❤️‍🩹. Los quiero y no fumen esa cosa fea y siempre tengan una actitud linda y que todo pasa,todo sana todo mejora 🫶🏻💖