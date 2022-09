“De uno así, líbrame señor”, críticas a Nicky Jam tras besarse con diferentes mujeres

Nicky Jam, el famoso cantante del género urbano ha causado sensación entre sus seguidores en las redes sociales luego de conocerse algunas fotografías que lo han puesto bajo el ojo del huracán.

El cantante originario de Estados unidos ha sorprendido en las redes sociales, luego de que se viralizaran unas imágenes en las que el reguetonero posa frente al espejo con una mujer rubia mientras se están besando.

Pero no fue la única, luego de esta fotografía y de que los rumores de un nuevo amor en la vida de Nicky, se volvió viral otra imagen en la que él esta besando a otra mujer, esta vez una morena de cabello corto y castaño.

Sin embargo, el artista se pronunció sobre este hecho en el programa ‘Lo sé Todo’, en donde aseguró que se encuentra solterito.

“Óyeme, óyeme, estoy soltero porque yo bese a una mujer no significa nada, las beso a todas”, fue el contundente mensaje que envió el artista.

Los comentarios por supuesto no se han hecho esperar, “que me bese a mí”, “él no está diseñado para una relación estable”, “de uno como esos líbrame señor”, “ay no, ese es el mismo cuento de todos”, son algunos de los comentarios que se leen.