Rosalía es furor en redes sociales con su nuevo tatuaje

Rosalía, la famosa cantante española no para de sorprender en las redes sociales no solo por su música, también por su personalidad y sus looks particulares, con lo que suele marcar tendencia.

La joven es una de las más cotizadas y queridas entre millones de personas, pues sus letras y su voz ha enamorado o a puesto a bailar a más de uno.

Su romance con Rauw Alejandro también ha sido uno de los más hablados en los medios de comunicación, pues es una de las parejas más admiradas.

Sin embargo, hace poco se desataron unos rumores sobre su posible ruptura, pero luego se les vio en un concierto muy cariñosos.

Ahora la española ha vuelto a dar de que hablar, pero esta vez por su nuevo tatuaje, el cual ha despertado la curiosidad de sus fanáticos.

A Rosalía la vieron paseando por las calles de New York con una blusa traslucida que dejaba ver el tatuaje en su espalda, una curiosa frase.

“Que nadie vaya a llorar el día que yo me muera, es más hermoso cantar aunque se cante con pena”, dice su espalda.