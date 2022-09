Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que le había dedicado a Belinda

Todo parece indicar que el romance entre el cantante mexicano Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu marcha ‘viento en popa’. Recientemente se filtró en redes sociales un videoclip en el que se aprecia al artista de música regional dedicando unas palabras a su actual novia y dedicándole una canción no sin antes hacer una observación sobre su pasado.

Cabe recordar que el artista atravesó momentos muy complicados después de su ruptura con la también cantante Belinda. Este año se conoció su ruptura y desde entonces, la vida de Nodal ha pasado por varias etapas en las que ha incluido fuertes cambios de look, tiraderas con otros artistas e incluso la publicación de chats con su ex.

Cazzu apareció en la vida de Nodal hace unos meses y el intérprete mexicano decidió decirle “Adiós amor” a su pasado.

En varias ocasiones se les vio juntos al mexicano y la argentina. Conciertos, eventos públicos y en redes sociales han mostrado su amor y lo felices que se encuentran juntos.

Durante una presentación, Nodal quiso tener un detalle con su actual pareja al dedicarle ‘Eso y más’, sin embargo, también se recordó que en el pasado le había dedicado la misma canción a Belinda.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta, saben”, dijo el cantante en tarima.

La grabación, viralizada a través de Tiktok ya cuenta con más de 57 mil visualizaciones y más de 1500 comentarios.