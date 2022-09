¡Qué cambio! Así luce en la actualidad la actriz que interpretó a 'Elif'

‘Elif’ es una de las novelas internacionales que mejor les ha ido en Colombia. La historia de la pequeña niña y su madre Malek lograron cautivar a millones de colombianos que se dejaron llevar por la dura trama.

Isabella Damla Güvenilir es el nombre de la niña que le dio vida a ‘Elif’ y que se ganó el corazón de millones de personas que la vieron protagonizar la exitosa producción turca, la cual finalizó en el año 2019.

La protagonista de la novela, que nació en Nueva York, Estados Unidos, tenía 5 años cuando la grabó y actualmente tiene 13.

“De chiquita nunca me imaginé esto y fue una suerte lo que me pasó y de verdad que estoy feliz porque desde que entré a trabajar con este equipo me siento en una gran familia”, reveló la actriz durante una entrevista al medio argentino Telefé.

A pesar de que ‘Elif’ fue un “golpe de suerte”, la actriz que ganó el premio a ‘Mejor actor infantil’ y ‘personaje inspirador’ en los Latina TV Turkish Awards de 2017, sigue dedicándose al entretenimiento por medio de la música, el baile y videos de YouTube en el que cuenta aspectos de su vida personal y su día a día.