“Es mi mascota”: Senador ingresó al Congreso sobre un caballo

El presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que el Congreso ahora sería ‘pet friendly’ y recibiría a las mascotas de los congresistas, algo que fue tomado muy en serio por algunos funcionarios que no desaprovecharon la oportunidad para llevar a sus animales de compañía.

“Les presento a este amigo mío que se llama ‘Covid’. Es un perrito que recogimos el primer día de la pandemia aquí en la Plaza de Bolívar, muy maltratado, y ahora es nuestro mejor compañero”, dijo Barreras mientras mostraba a su perrito frente a sus compañeros.

Alirio Barrera, senador del Centro Democrático por el Casanare, generó polémica tras llegar al Congreso sobre un caballo, al que considera su mascota.

“El señor presidente del Senado manifestó que podíamos traer nuestras mascotas a partir de esta semana y mi mascota es mi caballo. Es para que Colombia sepa que hay un país diferente aparte de las ciudades grandes que es el campo, el ganadero y el caballista”, reveló el senador a medios nacionales que cubrieron su entrada al recinto.

La acción de Barrera generó todo tipo de reacciones en las redes sociales y senadores como Angélica Lozano, que mostró su inconformidad e increpó al senador: “Las señoras del servicio llegan a trabajar a las 6 de la mañana y no tienen dónde cuidar sus hijos. Entonces los congresistas, para sacar pantalla, traen animales, eso es ridículo, eso no es orden. Eso es una falta de criterio. No hay un jardín infantil para los hijos de los empleados y ahora es esta babosada”.