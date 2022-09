¿Se pone relleno? Ex de Yina Calderón levanta sospechas por el tamaño de su nepe

Andrés Arévalo es uno de los exnovios más recordados de Yina Calderón, mientras estuvieron en su relación, los dos aseguraron que se quisieron mucho. Sin embargo, todo terminó, al parecer, por la personalidad de la empresaria.

El hombre en alguna ocasión dijo que él quería mucho a Yina, pero no le gustaba que tomara tanto alcohol. Por su parte, ella comentó que él no la dejaba ser, pues no solo tenía problemas con el alcoholismo, sino con la forma en que ella se vestía y los colores que colocaba en su cabello.

Luego de que su relación terminara, el hombre quedó en los recuerdos de muchos seguidores e inclusive hay muchas mujeres que le dejan todo tipo de comentarios. Andrés es modelo erótico y sus fotografías la mayoría de las veces son subidas de tono.

En las imágenes, casi siempre se le ve en calzoncillos y sin camisa, mostrando su atlético cuerpo. Sin embargo, hay un detalle que no pasó por alto en las usuarias, pues el tamaño de sus genitales no parece ser el mismo siempre.

Como en las imágenes el hombre posa con tan poca ropa, muchas notaron que se le ven diferentes tamaños allá abajo e iniciaron los comentarios que aseguraban que era posible que se colocará relleno, para simular que está muy bien dotado.

Estas son las imágenes.

¿Ex de Yina Calderón se coloca relleno?



¿Tú qué opinas? pic.twitter.com/bKpdAExPvH — Chismes Frescos de famosos (@chisme_famosos7) September 29, 2022