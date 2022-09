“Me toca la parte íntima y no me puedo mover”: Yina asegura que un espíritu intenta abusarla

Hace unos días, la dj y empresaria Yina Calderón compartió un video en el que relató que está pasando por un momento difícil en su vida por cuenta de una presencia extraña que siente cada vez que duerme.

Sobre esto, comentó que siente que alguien la ‘manosea’ y hasta intenta meterle las manos en su zona íntima. Por lo cual, lleva varios días sin poder dormir ni retomar sus actividades diarias.

“Yo siento que me toca, que me quiere meter el pip#$ por la cola. Yo no me puedo mover, ni puedo hablar. Ahora siento que me manosea, me toca los senos, mis partes íntimas. Yo lo que hago es rezar el Credo”, contó en ‘La Papaya’ de LOS40 Urban

Frente a ello, nuestro parapsicólogo Edwin Ocampo habló con Yina Calderón en el programa de ‘La Papaya’ de LOS40 Urban para saber, desde su punto de vista paranormal, las razones por las que podría estar experimentando esa situación.

Yina Calderón le dio su fecha exacta de nacimiento, 12 de julio de 1991, y con ello Ocampo empezó a hacer su evaluación del caso.

“Se ve que no solo es un tema de parálisis de sueño… Es como si existiera un tema a nivel espiritual acompañándola. Pero se ve que es un tema de varios años. Energéticamente puede que no sea un tema de brujería, sino que ella puede estar atrayendo esta clase de espíritus”, explicó el parapsicólogo.

Asimismo, expresó que “Hay personas que son canales y ella puede ser un canal energético. Puede ser que el espíritu se quedó amañado ahí. Él puede hacer todo lo que quiera encima de ella, tocarla y hasta asfixiarla”.

Frente a las razones por las que Yina podría estar experimentando esos episodios, Edwin Ocampo explicó que “todo eso puede ser por un tema espiritual que viene de hace mucho tiempo y se detona tras el tiempo. Podría tener el cuerpo abierto, esto quiere decir que cualquier energía puede ingresar en ella”.

Finalmente, nuestro parapsicólogo le aconsejó que se hiciera una “liberación espiritual” y que pusiera unas tijeras abiertas debajo de la cama para que cortara esas energías.