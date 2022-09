¿Muy básica? Esta es la posición favorita de Hailey Bieber con Justin

Hailey Bieber dio una de las entrevistas que más habían esperado los fanáticos, la modelo reveló detalles de su relación con Justin de los que nunca había hablado. La mujer además demostró que no tiene pelos en la lengua y habló sobre su intimidad y temas sexuales.

Hailey habló en el podcast ‘Call Her Daddy’, allí habló sobre su vida personal, cómo inició su relación con el cantante y su vida sexual. Comentó si en algún momento han pensado en hacer un trío o si ya lo han hecho.

Mira también: Hailey Baldwin defiende a Justin Bieber por video viral en donde 'le grita'



La modelo dijo que no lo haría, pues tener la confianza a la que llegaron en su relación ha sido difícil, por lo que no lo consideraría.

"Hemos trabajado muy duro para estar en el punto en el que estamos ahora y confiar el uno en el otro, y hay una confianza y un vínculo tan hermosos que no creo que sea algo con lo que me sentiría cómoda", dijo.

Además, dentro de las preguntas calientes que le hicieron, también habló sobre su posición sexual favorita.

Aunque no dio muchos detalles, dijo que le gusta mucho el “estilo de perrito”, pero depende del modo del momento.

Su relación con Justin Bieber

Hailey aclaró varios de lo rumores que ha tenido su relación con Justin Bieber, pues se ha hablado que el cantante le fue infiel a Selena Gómez con la modelo. Por eso, dijo que cuando iniciaron su amor, él estaba soltero.

"No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Cuando empezamos a salir no estaba en una relación. Jamás haría eso. No estoy interesada en romper parejas y no me educaron para eso", comentó.