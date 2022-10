En redes denuncian a mujer que intentó lucirse en concierto de Billie Eilish

Las redes se han convertido en un espacio cómodo y seguro para aquellos que temen dar a conocer sus opiniones en persona y buscan evitar hacer pasar un mal rato a otros.

Tal es el caso de @THEFAMOUSMIKBAR en TikTok, que se atrevió a denunciar un comportamiento molesto. El mismo que, parecía incomodar a varias personas, pero resultaba difícil de reprochar en aquel momento.

Sin embargo, ella encontró la forma ideal de quejarse y quizás hacer entender a otros, que actuar de la misma manera puede ser desconsiderado.

Mientras disfrutaba de un concierto de la cantante estadounidense Billie Eilish, la mujer que estaba justo detrás de ella cantó de principio a fin como si estuviera participando de un concurso.

Durante los distintos cortes del video, se ve a otras personas mirando hacia atrás, desconcertadas al escucharla.

Aparentemente, al igual que en los comentarios, compartían un mismo sentimiento: molestia, ya que pagaron su entrada para escuchar a Billie y no a otra persona que, de manera constante, alzaba el tono de su voz y exageraba las notas.

Así que, para demostrar su punto, @THEFAMOUSMIKBAR compiló sus videos, completamente arruinados por aquella persona, a quien de manera amable le dice:

“To the person who thinks they can out sing Billie and ruined all my videos” o “A la persona que cree que puede cantar más que Billie y arruinó todos mis videos” en español.