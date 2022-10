La reacción de J Balvin cuando le pasaron una gorra de Residente

Una de las peleas más recientes del género urbano fue la que hubo entre J Balvin y Residente. Cuando salieron las nominaciones a los Latin Grammy el colombiano se mostró inconforme y el rapero le respondió con toda.

Como muchos recuerdan, el colombiano criticó que no hubiera casi nominados del género urbano y convocó a que algunos artistas no fueran a los premios. Residente le respondió y le dijo que no tenía derecho a hacer.

Le dijo que su música era como un carrito de perros calientes, luego de eso J Balvin sacó una línea de ropa haciendo referencia a esa frase. Las pullas continuaron y el rapero lo mencionó en la Music Session 49 con Bizarrap.

Pero ahora hay un nuevo episodio en la relación de estos artistas. En uno de sus recientes conciertos, a J Balvin le regalaron una prenda del artista y dio a entender que entre los dos o por lo menos por su parte ya no hay ningún tipo de resentimiento.

Mientras el paisa cantaba, del público le pasaron una gorra de Residente, él se la colocó y dijo que el mundo le hacía falta más amor.

“Se necesita mucho cariño y mucho amor”, dice el cantante y continúa bailando y cantando.

El video se volvió tendencia en redes y muchas personas resaltaron la actitud del colombiano con comentarios como los siguientes: “así se hace”, “un tipo serio”, “cachetada con guante blanco”, “un tipo serio y con madurez”.