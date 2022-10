“Ahora vivo rodeado de gente rica”: La Liendra alardeó de su penthouse de casi $2.000 millones

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, se ha convertido en uno de los creadores de contenido digital más populares, pero también de los más polémicos en el país.

En varias ocasiones, el joven nacido en el Quindío ha dado qué hablar en redes sociales por los contenidos que comparte.

Mira también: “Tuvo que haber sido alguien cercano”: Dani Duke sobre quién filtró su video intimo

Sin embargo, él siempre ha hecho caso omiso de esto, asegurando también que se ha dedicado a hacer lo suyo, a lograr las metas que se ha propuesto.

Hace un tiempo el joven había compartido con sus seguidores que se había comprado un pent-house en El Poblado, uno de los barrios más exclusivos de Medellín, el cual le había costado más de 500.00o dólares, es decir, alrededor de 1.900.000 millones de pesos colombianos.

Sobre este tema no había vuelto a hablar, sino hasta ahora.

A través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que mostró imágenes de cómo se ve su nuevo apartamento por dentro.

En el post inició con él, acompañado por su perro, en la puerta del lugar y dando un recorrido por este, el cual aún tiene desocupado.

Mientras hacía el famoso ‘house tour’, el empresario puso de fondo una canción de rap que él mismo cantó.

En la letra de este aseguró que quiso mostrar su nueva adquisición con el fin de demostrar que ha logrado todo lo que se ha propuesto, pese a las críticas y las situaciones por las que ha tenido que pasar.

“Les quiero mostrar mi nuevo apartamento y, con humildad, para que se motiven. Yo sé que no es fácil, la cosa está dura, no te dejes caer, recupera tu postura. Me felicito por todo lo que he logrado, tantas críticas, tantas caídas y sigo parado. Vivo orgulloso del lugar donde nací, pero siempre quiero más y el barrio ya me enseñó lo que me tenía que enseñar…”, inició.

Te puede interesar: Los mismos 7 centímetros: Aida Victoria se burló del tamaño del nepe de La Liendra

En medio de su recorrido, recordó cuando vivía en una casa de madera junto a su familia y, aunque aseguró que nunca se quejó de ella, siempre quiso ver mejor a su mamá y a los suyos.

“Hace cinco años vivía en una invasión, ni siquiera era un barrio, la gente lo creó, a las malas construimos casas de madera, vivíamos felices, no nos daba pena. Yo era feliz, pero mi madre no. Ella se preocupaba, nunca faltó la comida, pero la notaba agotada. Empecé a darme cuenta que ella me necesitaba y que no podía seguir dándole problemas. Suficiente teníamos con la vida que nos tocó. Me enfoqué y busqué la manera de ayudar, lo primero que cambié fue la pobreza mental, empecé a soñar y lo logré. Por fin tengo mi apartamento y mi carro afuera lo parqueé. Sí se puede y te lo vengo a demostrar, aunque no te lo voy a negar que en el barrio hay pocas oportunidades, pero se pueden crear. Ahora vivo en El Poblado, rodeado de gente rica, sigo siendo la misma Liendra, pero con tarjeta VISA”, expresó.

“Mucho he trabajado pa’ conseguir lo mío. Me pueden decir que soy flaco, pero nunca mantenido. Ya no pago arriendo, ahora soy el dueño. Claro que amo mi barrio, pero me quedó pequeño. Yo sabía que estar en la esquina con los panas era solo pasajero. La paso chimba en el barrio, pero quiero conocer el mundo entero”, agregó.

Al final hizo una reflexión, en la que les dijo a sus seguidores que se puede perseverar y lograr todo lo que se desee con esfuerzo.

“Recuerda que naces con nada, pero tienes una vida para lograrlo todo. Nacer pobre no es tu culpa, morir sí.. Yo no estoy chicaneando, ni mucho menos mostrando lo que me compré, solo quería mostrarle que no tenía un CU… y lo logré”, concluyó.

Por supuesto, el video se viralizó de inmediato y recibió todo tipo de comentarios; la mayoría de estos, felicitándolo por todo lo que ha hecho.