Kanye West: ¿El único afroamericano racista?

El rapero de 45 años, apareció este lunes en su desfile de Yeezy en la semana de la moda en París luciendo una camiseta con una imagen del papa Juan Pablo II que decía “seguiremos tu ejemplo” en la parte delantera y la frase “White Lives Matter” (“Las vidas blancas importan”) en la parte posterior. Lo que ha generado polémica a través de redes sociales.

Por su parte West se defendió indicando "Todo el mundo sabe que Black Lives Matter fue una estafa. Ahora ya ha terminado. De nada". Esta frase es atribuida a los supremacistas blancos como un “eslogan de odio” que nace como respuesta al movimiento “Black Lives Matter” (“las vidas negras importan”).

Jaden Smith, quien era invitado especial se levantó y abandonó el desfile tan pronto vio lo que tenían escrito las camisetas. Luego escribió en Twitter: "Las vidas negras importan" y "Los verdaderos líderes lideran". Por último, añadió: "No me importa de quién sea si no siento el mensaje que estoy diciendo, me voy".

West, quien ahora se hace llamar Ye luego de cambiarse el nombre legalmente, también vistió a varias de las modelos afrodescendientes con ropa que tenía la misma frase, lo que ha generado todo tipo de rechazo y críticas hacia el cantante.

A ciencia cierta nadie se explica realmente ¿Qué era lo que quería lograr West luciendo camisetas con esa frase? ¿quería llamar la atención? ¿Se siente afín con el mensaje? O ¿quería hacer una crítica? Hasta donde se sabe, el ex marido de Kim Kardashian es afín a la ideología ultraconservadora, pero esta vez se ha extralimitado.