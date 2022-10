"Esto lo hicimos con ganas de crear una polémica": Salomé por el incidente en TV

El programa ‘Buen Día Colombia’ del canal RCN junto con la cantante Salomé Camargo, fueron tendencia el pasado lunes 10 de octubre, a causa de un ‘accidente’ y una mancha de ciclo menstrual en su pantalón que tuvo la ex participante del Factor X durante su presentación en el matutino.

Las redes sociales inmediatamente se volcaron hacia Camargo, expresando su solidaridad y apoyo con cientos de mensajes positivos y de compasión por el incidente en televisión nacional, situación que podría pasarle a cualquier mujer y en cualquier momento.

Estrategia de concientización

Por medio de sus historias de instagram, la intérprete de la versión en español ‘¿Y Qué Pasa Si...?’, aclaró durante la tarde del martes, que todo hacía parte de una campaña educativa y de concientización, en alianza con una reconocida marca de toallas higiénicas, buscando normalizar el sangrado menstrual.

“Antes de empezar estas historias, quiero aclarar algunas cosas, lo que vieron ustedes ayer, fue un experimento que hicimos, para concientizar a todas las personas sobre el sangrado menstrual y sobre lo que todas las mujeres pasamos cada 28 días”, inició.

Sin embargo, lo que dejó atónitos a sus seguidores fue cuando expresó que todo había sido por tener fama.

“Esto lo hicimos con las ganas de crear una polémica, de tener fama, yo se que voy a recibir comentarios de personas diciendome como, ‘Salo me engañaste, porque tuviste que hacer eso’, pero las reacción de las personas cuando vieron eso, que le pasó a una mujer en televisión en vivo fueron impresionantes”, continuó.

Finalizó agradeciendo por todo el apoyo, los mensajes lindos y comentarios positivos que recibió, agregando que la desinformación y el tabú frente al tema, eran muy grandes, expresando que se sentía feliz por haber hecho ese experimento social a pesar del miedo que tenía en un inicio.

Según la influencer, indicó que una de cada diez niñas, no le gusta ir al colegio por miedo a mancharse; cuatro de cada diez, no tienen conocimiento sobre educación menstrual y no saben cómo utilizar los productos para el sangrado menstrual.