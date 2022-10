Justin Bieber no regresará a los escenarios, al menos, durante 2022

El pasado 6 de septiembre, el cantante canadiense Justin Bieber informó que suspendería temporalmente su gira ‘Justice World Tour’ debido a que su salud se vio afectada con el síndrome Ramsay Hunt, que paralizó parte de su rostro.

En principio Bieber no detalló cuáles eran los conciertos cancelados, pero después de su presentación en el festival Rock in Rio se suspendieron oficialmente 12 de sus shows, siendo el cantante de ‘Peaches’ quien en su momento expresó: “El fin de semana pasado me presenté en Rock in Río y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento”. Además, agregó “Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento”.

Luego del anuncio, se esperaba que el cantante de 28 años regresara a los escenarios después del 18 de octubre y continuara con su gira. Sin embargo, recientemente el promotor del tour de Bieber: ‘Doctor Music Concerts’ confirmó a través de un comunicado oficial que se ha cancelado lo que resta de la gira del canadiense durante el 2022.

Con la cancelación, son 28 los shows que se ven afectados, en países como Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Alemania, Suiza, Portugal, España e Italia, según el listado publicado en la página oficial del tour: https://www.justinbiebermusic.com/tour/justin-bieber-justice-world-tour-1

Recordemos que esta es la segunda vez que se interrumpe la gira del cantante canadiense, pues ‘Justice World Tour’ debía empezar en 2020, pero se pospuso a causa de la pandemia de la COVID-19 que afectaba al mundo en ese momento. Ahora se pospone nuevamente por los problemas de salud que enfrenta Bieber.

Hasta el momento no se ha conocido un cronograma estimado o cuándo serán las nuevas fechas reprogramadas para los shows cancelados por parte del cantante o de ‘Doctor Music Concerts’. Sin embargo, se espera la evolución y pronta recuperación del artista.