“Parece el centro de Medellín”: La Liendra causó sensación en Time Square

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, fue invitado por el equipo New York Red Bulls para que presenciara su partido el pasado domingo 9 de octubre.

Aprovechando su visita en el país norteamericano, el influencer visitó la Quinta Avenida, llevándose una grata sorpresa por parte de sus seguidores, al causar gran sensación por ver al quindiano en este lugar.

“Les cuento que me vine a conocer el Times Square y, ‘añañay’, vea con todo lo que me encontré. O sea, esto es demasiado. Simplemente, quería venir a ‘parchar’, a conocer y he saludado a bastantes personas… Pero no contaba con que iban a haber personas acá, esto parece el centro de Medellín…”.