Así fue como Jamie Lee Curtis habló por primera vez sobre el cambio de generó de su hija Ruby

Ha pasado un año desde que Jamie Lee Curtis habló por primera vez sobre el tránsito de su hija, de Thomas a Ruby, en una entrevista para ´People´ en la que se mostró muy orgullosa de la forma en la que, como familia, han vivido esta experiencia.

Antes de ello, la interprete había compartido de manera breve la decisión de Ruby, quien estaba a punto de casarse en una ceremonia oficiada por ella.

Pero, no fue hasta que conversó con la revista estadounidense que pudo compartir algunos detalles sobre cómo ella y su esposo han intentado hacer más cómodo el proceso de transición de su amada hija, que salió del armario apenas hace dos años.

Te puede interesar:

The Simpsons: Rafa podría no ser hijo del jefe Górgory

Como la mayoría de las personas trans, Ruby sentía incertidumbre: “Me asustó contarles algo sobre mí que no sabían. Aunque en realidad no estaba preocupada, porque siempre me han aceptado como soy”.

Pero decidió compartir quien era, de una forma en la que se sintiera segura. Envió un mensaje de texto confesando cómo se sentía y Jamie la llamó de inmediato.

Lee también:

Justin Bieber no regresará a los escenarios, al menos, durante 2022

Desde entonces, la actriz sigue aprendiendo cómo relacionarse con esta nueva versión de su hija: “Sé que cometeré errores, pero espero que no sean muy gordos”.

Y explicó que juntas decidieron hablar sobre el tema pues: “Con que una persona la lea (la entrevista), vea mis fotos junto a Ruby y piense ‘me siento libre para decir que soy así’, merecerá la pena”. Un mensaje que al día de hoy sigue teniendo vigencia.