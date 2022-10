Mr. Black explica por qué no ayudó a la mujer que se desmayó en ‘Día a Día’

El pasado 13 de octubre artistas de la obra musical ‘El Principito’ realizaban una pequeña presentación en ‘Día a Día’, matutino de Caracol Televisión, mientras tenían como invitado a Mr. Black; razón por la que el cantante presenció un preocupante momento cuando una mujer, al terminar el show, se desmayó.

El hecho dejó desconcertados a todos, pero Carolina Soto alcanzó a reaccionar rápidamente ante la caída de la actriz. Sin embargo, Mr. Black y Carolina Cruz no reaccionaron de inmediato y fueron cuestionados en redes sociales, donde se viralizó el momento.

En exclusiva para LOS40 Urban, el cantante de champeta dio su versión de los hechos y explicó el por qué de su reacción en vivo.

Sin embargo, aclaró que cuando vio que Carolina Soto llegó a socorrerla, en su cabeza aparecieron algunas dudas.

“Yo dije ‘es algo serio’, pero también dudé y dije ‘si me meto voy a dañar el show’, pero después yo me decidí, yo quise socorrerla, tenía una duda porque en televisión uno no sabe”, finalizó Mr. Black.