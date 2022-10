¿Venerando al diablo? Andrea Valdiri y el disfraz con el que impactó en redes

Andrea Valdiri, la famosa creadora de contenido colombiana sigue dando de que hablar en las redes sociales, esta vez por su impactante disfraz, por el que algunos usuarios aseguran que está venerando al diablo.

Cabe mencionar que la bailarina es muy activa en su cuenta de Instagram y suele sorprender a través de sus redes sociales con increíbles fotografías.

Por el mes de octubre, la barranquillera anunció que compartiría contenido de al menos 7 disfraces. Este viernes reveló uno de ellos con una sesión de fotos y un video, pero no recibió muy buenos comentarios.

En las imágenes se ve a Andrea pintada totalmente de rojo con una máscara, según ella de murciélago, sin embargo, muchos la compararon con el diablo, y aunque resaltaron el arte y el trabajo que tuvo su personificación, dejaron sus opiniones.

“Hay poder en la sangre de Cristo”, “no me gustó”, “disfraz referente a satanás, ya no me gusto”, “siento decirlo me encanta todo de ti, pero esto NO ME GUSTO”, “te aplaudo todo menos eso, la sangre de cristo tiene poder”, escribieron algunos usuarios.